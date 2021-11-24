Известный украинский музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк признался, почему в его новом клипе появилась модель Наталия Гоций, с которой у него был роман.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Андрей Хлывнюк рассказал подробности создания клипа.
Андрей Хлывнюк рассказал, что отправил Наталье, которая является для него близким человеком, песню «Империи упадут». Девушке трек очень понравился, поэтому Хлывнюк поинтересовался у нее, каким должен быть клип на эту песню.
"Я и сейчас улыбаюсь, вспоминая ее ответ: «Клип может быть каким угодно, если в кадре буду я", - отметил Хлывнюк.
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По его словам, он обрадовался такому предложению, ведь Наталья – суперзвезда мирового масштаба.
«Наталья ради нас отменила одну съемку и перенесла еще несколько, сразу после съемок клипа уехала в аэропорт, где ее ждала работа в Лондоне. Она влюбила съемочную группу своим тактом и профессионализмом», - похвастался Хлывнюк.
Отметим, ранее модель признавалась, что ее с музыкантом связывали романтические отношения. Как известно, 37-летняя модель родом из Украины, но известна далеко за ее пределами.
Напомним, что Хлывнюк засветился в объятиях девушки: "Это же Тринити из Матрицы".
Как сообщала Politeka, Хлывнюк показал экстремальное увлечение: "Фото иллюстрирует".
Также Politeka писала, что Хлывнюк снял в своем клипе девушку, с которой крутил роман: "Натаха огонь".