Відомий співак і лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк зняв у своєму кліпі модель Наталію Гоцій, з якою крутив роман.

Як передає Politeka.net, Андрій Хливнюк є відомим українським співаком. Він прославився завдяки своїй групі "Бумбокс", де виступає солістом. Нещодавно стало відомо про те, що він розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою, з якою був понад 10 років у шлюбі.

Так, цього разу лідер "Бумбоксу" опублікував нове відео. Це промо-відео до нового кліпу групи. На кадрах засвітилася відома українська топ-модель Наталія Гоцій (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як відомо, артисту приписували стосунки з моделлю. Люкс.ФМ передає, що Наталія Гоцій на своєму ютуб-каналі підтвердила чутки, що крутила роман з лідером "Бумбоксу - Андрієм Хливнюком.

"Ми з ним у прекрасних стосунках двох дорослих людей, яких пов'язували романтичні стосунки. Загалом, я підтримую прекрасні теплі стосунки з усією командою групи "Бумбокс", - розповіла модель.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Ох, Наталя, чуттєва Така тут, фанат, знятий в кліпі улюбленої групи", "Натаха вогонь", "Мурашки", "Ви вогонь", "Чекаю з нетерпінням".

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