Відомий артист і лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою, показав своє екстремальне захоплення.

Як передає Politeka.net, Андрій Хливнюк є відомим українським співаком. Він прославився завдяки своїй групі "Бумбокс", де виступає солістом. Нещодавно стало відомо про те, що він розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою, з якою був більше ніж 10 років у шлюбі.

Так, цього разу лідер "Бумбоксу" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Він показав, чим займається у вільний час. На кадрі Андрій Хливнюк разом з другом вирішив покататися на квадроциклах.

Шанувальники артиста залишили йому кілька коментарів під фото: "вогонь", "я теж хочу", "Фото ілюструє приказку "зробив справу — гуляй сміливо". Дякуємо за нову пісню і кліп! На повторі в моєму плей-листі".

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