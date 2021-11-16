Український музикант, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який нещодавно вирішив розлучитися зі своєю дружиною Ганною Копиловою, показав чуттєвий кадр з виконавицею.

Як відомо, вже через три дні, 19 листопада відбудеться прем'єра пісні і кліпу "Імперії впадуть", яку сам артист анонсував досить давно. Причому майбутня прем'єра, як висловився сам Хливнюк, повинна послужити частині фанатів розрадою, адже через карантин йому з групою довелося скасувати частину планових концертів.

Цього разу для привернення уваги чоловік показав інтригуюче промо, на якому постав в обіймах колеги – молодої виконавиці. Причому зайвий раз розписувати подробиці майбутньої роботи артист не став, залишивши фанатам можливість самим додумати сюжет:

"Як цікаво, чекаю❤️; це ж Трініті з Матриці; Наша Наташа😍; це Астаф'єва?; Два дуже красивих людини🔥; Прям на мій др подарунок❤; якби всі Імперії впали разом з релізом🙏; чекаємо і передчуваємо; чекаємо з нетерпінням 🤩; затемнення 👌; Оцифруйте свої почуття, тягніть свої ліжка на передній план, живіть у віртуальному світі, матриця непереможна...))»,- пишуть в мережі.

Нещодавно стало відомо, що Андрій розлучається з Ганною Копиловою, з якою більше десятка років разом був у шлюбі. Але з минулого року пара перестала разом відвідувати заходи, а на початку листопада в столичному суді розглядалася справа про розлучення, куди артист з дружиною не з'явилися, відправивши туди своїх представників.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк після новин про розлучення здивував зовнішнім виглядом: "скоріше б уже...".

Як повідомляла Politeka, у " Бумбоксі "засмутили новиною і попросили вибачення:" було прийнято рішення...".

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