Стали известны имена всех тренеров «Голосу країни-12», звездные наставники появились на главном паркете страны в финале "Танців з зірками".

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице проекта в Инстаграм.

Тренерами нового сезона «Голосу країни» стали продюсер Потап, певицы Оля Полякова, Надя Дорофеева и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

«В двенадцатом сезоне «Голосу країни» зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки и сокровища нации, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами», - обещают создатели проекта.

Отметим, в Сети не в восторге от тренерского состава.

«Где люди в креслах которых выбирают и за кого просят люди??? Для кого вы делаете это шоу!!?! Зачем опросы которые в итоге всем до лампочки», «Скажите, что это шутка. Неудачная шутка», «Это будет цирк шапито. Жалко Надю и Вакарчука», «После Тины взять Полякову... это ужас. Обожаю голос страны, но как так можно, просто тапочка, друзья», «Юля была открыта для шоу, а ее просто проигнорировали. Браво», - пишут в комментариях.

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