Известный украинский певец и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук эмоционально выразил свои чувства по поводу трагедии, которую пережил украинский народ.

Как пишет Politeka.net, артист поделился искренним постом в Инстаграм в День памяти жертв голодоморов.

В четвертую субботу ноября украинцы традиционно вспоминают жертв голода в стране 1932-1933 годов. В этот памятный день в 16:00 по всей стране объявляется минута молчания, после чего люди могут принять участие в акции «Зажги свечу» и принести свечки к памятникам жертвам.

Судя по опубликованному снимку, Вакарчук также принял участие в этой акции. На фото певец стоит, склонив голову перед горящими у основания памятника свечками.

«Каждый год, ставя свечу памяти перед монументом Голодомора, чувствуешь ком в горле от осознания того ужаса, который тогда творился. И каждый год там же – чувствуешь уверенность, видя рядом с собой людей, понимающих это так же», - написал исполнитель.

В комментариях украинцы поддержали его мысли.

«Вечная память», «Хочется кричать, плакать аж хрипит, не дай людям Боже еще раз в этом жить…», «Помним», - пишут люди.

Напомним, семью Вакарчука из «Океан Ельзи» коснулось горе, подробности.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" поразил признанием о своих вкусах.

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