Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вернулся в Украину после поездки в Стокгольм и неожиданно дал украинцам совет по поводу музыки.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Вакарчука появился пост о музыке.

«Когда летел из Стокгольма, купил себе книгу-альбом "Led Zeppelin" автора Боба Шпица и это настоящий шедевр. 700 страниц удовольствия! По моему мнению, Led Zep наряду с Beatles – это лучшее, что было в рок музыке до сих пор. А "Led Zep" сами по себе, возможно, лучшая live-группа в истории. Советую почитать всем, кто интересуется не только музыкой 60-х и 70-х годов, но и тем, кому интересно узнать о становлении рок-н-ролла, и на чем росли музыканты группы «Океан Эльзы», - отметил Вакарчук.

В комментариях поклонники оставили ему массу отзывов.

«Обожаю эту группу. Каждая песня это шедевр», «Мне больше Queen нравится, из музыки 70-80-х годов», «Спасибо за рекомендацию», «Пошла включать их песни, вдохновили!», «Да, Led Zeppelin крутая музыка, ну Океан Эльзы не хуже, это я как наслышанный много разных рок групп», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Вакарчук после отъезда из Украины показал, кого неожиданно встретил: "Две легенды".

А еще Politeka писала, что Вакарчук впечатлил кадрами из осеннего Стокгольма: "Какой ты красивый".

Также Politeka сообщала, что Вакарчук признался, что его поразило за границей: "Это смесь...".