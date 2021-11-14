Відомий виконавець Святослав Вакарчук поділився у соцмережі знімками зі своєї прогулянки осіннім Стокгольмом між концертами.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виклав в Instagram чарівні кадри зі Стокгольма. Зараз артист разом зі своєю групою гастролює з концертами за кордоном, і судячи з усього, між виступами багато гуляє різними містами.

Так, цього разу Святослав зачарував кадрами з осіннього Стокгольма. Як видно, на прогулянку він вийшов у темних джинсах і сірому светрі, поверх якого накинув чорну теплу куртку. На його обличчі видно сиву щетину і теплу задоволену посмішку.

У підписі до публікації Вакарчук написав: "Прекрасний осінній настрій у Стокгольмі. Побачимося ввечері. Принесемо сюди трохи весни". Шанувальники тут же почали коментувати знімки музиканта: "Спочатку здалося, що це Львів", "Дуже круто. Бажаю удачі", "Боже, який ти красивий", "Найкращого тобі концерту сьогодні. У тебе горить вогонь. Буде жарко", "Перше фото немов кадр з фільму", "Ви неймовірно чудовий, саме за простотою стоїть геніальність".

Нагадаємо, Вакарчук з "Океан Ельзи" після від'їзду з України зізнався, що його вразило за кордоном: "Це суміш...".

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