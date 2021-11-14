Известный исполнитель Святослав Вакарчук поделился в соцсети снимками со своей прогулки по осеннему Стокгольму между концертами.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выложил в Instagram очаровательные кадры из Стокгольма. Сейчас артист вместе со своей группой гастролирует с концертами за границей, и судя по всему, между выступлениями много гуляет по разным городам.

Так, в этот раз Святослав очаровал кадрами из осеннего Стокгольма. Как видно, на прогулку он вышел в темных джинсах и сером свитере, поверх которого накинул черную теплую куртку. На его лице видно седую щетину и теплую довольную улыбку.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "Прекрасное осеннее настроение в Стокгольме. Увидимся вечером. Принесем сюда немного весны". Поклонники тут же принялись комментировать снимки музыканта: "Сначала показалось, что это Львов", "Очень круто. Желаю удачи", "Боже, какой ты красивый", "Самого лучшего тебе концерта сегодня. В тебе горит огонь. Будет жарко", "Первое фото словно кадр из фильма", "Вы невероятно восхитительный, именно за простотой стоит гениальность".

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" после отъезда из Украины признался, что его поразило за границей: "Это смесь...".

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" после отъезда из Украины показал, кого внезапно встретил: "Две легенды".

Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" покинул Украину, написав обращение: "Я просто в восторге".