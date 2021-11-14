Известный исполнитель Святослав Вакарчук поделился в соцсети снимками со своей прогулки по осеннему Стокгольму между концертами.
Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выложил в Instagram очаровательные кадры из Стокгольма. Сейчас артист вместе со своей группой гастролирует с концертами за границей, и судя по всему, между выступлениями много гуляет по разным городам.
Так, в этот раз Святослав очаровал кадрами из осеннего Стокгольма. Как видно, на прогулку он вышел в темных джинсах и сером свитере, поверх которого накинул черную теплую куртку. На его лице видно седую щетину и теплую довольную улыбку.
В подписи к публикации Вакарчук написал: "Прекрасное осеннее настроение в Стокгольме. Увидимся вечером. Принесем сюда немного весны". Поклонники тут же принялись комментировать снимки музыканта: "Сначала показалось, что это Львов", "Очень круто. Желаю удачи", "Боже, какой ты красивый", "Самого лучшего тебе концерта сегодня. В тебе горит огонь. Будет жарко", "Первое фото словно кадр из фильма", "Вы невероятно восхитительный, именно за простотой стоит гениальность".
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Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" после отъезда из Украины признался, что его поразило за границей: "Это смесь...".
Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" после отъезда из Украины показал, кого внезапно встретил: "Две легенды".
Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" покинул Украину, написав обращение: "Я просто в восторге".