Известный музыкант Святослав Вакарчук показал в сети, кого встретил на прогулке в Дубае, где с группой "Океан Эльзы" давал концерт.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Святослав Вакарчук часто делится с фанатами яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сеть забавный кадр, на котором показал, что, будучи в Дубае, встретил известного украинского футболиста Сергея Реброва.

Как видно, Святослав решил запечатлеть эту встречу, сделав снимок и выложив ее в сеть. На фотографии Вакарчук с Ребровым позируют в красивой дубайской локации и мило улыбаются в камеру.

В подписи к публикации музыкант написал: "Наши люди – повсюду. Большая радость встретить старого друга". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото артиста: "Настоящие легенды", "Две легенды", "Круто", "Большая радость встретить и вас тут", "Хорошего солнечного дня!", "Очень рада за вас", "Крутое фото. Гордость Украины".

Напомним, Вакарчук из "Океана Эльзы" покинул Украину, написав обращение: "Я просто в восторге".

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