Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук улетел из Украины, появившись в довольно необычном месте и обратился к фанатам в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук стал популярным отечественным артистом, который основал "Океан Эльзы" и добился с группой успеха. Звезда снимался в множестве проектов, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Святослав был в Дубае, ОАЭ. Звезда был в футболке, демонстрируя павильон выставки EXPO 2020.

"Всем привет из украинского павильона EXPO-2020 в Дубае

Я просто в восторге от локаций выставки, разные страны очень интересно представлены. @ukraine.expo2020 - круто! Позже поделюсь некоторыми еще.

А сейчас идем на саундчек и вечером ждем всех, кто сейчас в Дубае, на нашем концерте. Если вы еще без билетов — ссылку на них оставил в сторону", - написал Святослав под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ухтышка", "Добро пожаловать", "а прямого эфира в инстаграме мы дождемся?".

Напомним, на звезду "Голосу країни" и любимицу Вакарчука обрушился негатив за новое фото

А еще Politeka сообщала, что Игорь Грохоцкий рассказал о своей свадьбе, отношении к детям и отношениях с Вакарчуком

Также Politeka писала, что звезда "Голос країни" и любимица Вакарчука прикрылась одними руками на чувственном фото



