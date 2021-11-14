Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук показал, за что любит свою работу, на новом фото из Швеции, опубликованном в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, исполнитель поделился новым постом на своей странице в соцсети.

На снимке Вакарчук запечатлен сидящим в ресторане. Он слегка облокотился на стену и выглядит немного усталым, однако все же довольным. За спиной певца на стене можно рассмотреть оригинальный элемент декора с изображенными на нем белыми лицами.

«Стокгольм. Ресторан. Проводят за столик. Предлагают: выбирайте из двух. Выбираю. Оказывается: любимый стол Ингмара Бергмана. Люблю Бергмана. Люблю свою работу) До встречи на концерте завтра», - написал Вакарчук.

Отметим, что Ингмар Бергман – знаменитый шведский режиссер, сценарист и писатель, который прославился как создатель авторского кино.

Поклонники Вакарчука тут же отреагировали на его пост.

«Как можно быть таким прекрасным?», «Счастливый! И мы вместе с вами», «Этот взгляд…», «Напыщенный тролль. Я таких жру на завтрак», «Только там где нас нет», «И мы любим вашу работу», - пишут люди.

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" после отъезда из Украины признался, что его поразило за границей.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" после отъезда из Украины показал, кого внезапно встретил.

Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" покинул Украину, написав обращение.