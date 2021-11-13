Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук дал концерт в Дубае и посетил всемирную выставку Expo 2020, которая проходит в этом городе.

Как пишет Politeka.net, сейчас легендарная группы отправилась в мировой тур и 11 ноября отыграла концерт в Дубае. После концерта лидер группы Святослав Вакарчук посетил Expo 2020 и провел экскурссию для своих поклонников.

На выставке в Дубае Святослава Вакарчука впечатлил павильон Японии, представители которого тепло приняли музыканта.

И отдельно хочу рассказать о японском павильоне на @expo2020dubai Прежде всего, благодарны за теплую и искреннюю встречу с представителями Японии. Оригато! Взгляд японцев на самих себя – это смесь абсолютного будущего и память о своем прошлом. А самый точный образ на одном из фото: на компьютерной микросхеме маленькие люди возделывают поля... риса», - написал Вакарчук у себя в Инстаграм.

В завершении он рассказал, что после концерта в Дубаи они с группой вылетают в Стокгольм.

Напомним, Вакарчук из "Океана Эльзы" покинул Украину, написав обращение: "Я просто в восторге".

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