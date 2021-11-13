Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав концерт в Дубаї і відвідав всесвітню виставку Expo 2020, яка проходить в цьому місті.

Як пише Politeka.net, зараз легендарна група вирушила у світовий тур і 11 листопада відіграла концерт у Дубаї. Після концерту лідер гурту Святослав Вакарчук відвідав Expo 2020 і провів екскурсію для своїх шанувальників.

На виставці в Дубаї Святослава Вакарчука вразив павільйон Японії, представники якого тепло прийняли музиканта.

"І окремо хочу розповісти про Японський павільйон на @expo2020dubai Перш за все, вдячні за теплу і щиру зустріч з представниками Японії. Аригато! Погляд японців на самих себе - це суміш абсолютного майбутнього і пам'ять про своє минуле. А найточніший образ на одному з фото: на комп'ютерній мікросхемі маленькі люди обробляють поля... рису", - написав Вакарчук у себе в Instagram.

На завершення він розповів, що після концерту в Дубаї вони з групою вилітають до Стокгольма.

Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" покинув Україну, написавши звернення:"я просто в захваті".

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