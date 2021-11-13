Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав концерт в Дубаї і відвідав всесвітню виставку Expo 2020, яка проходить в цьому місті.
Як пише Politeka.net, зараз легендарна група вирушила у світовий тур і 11 листопада відіграла концерт у Дубаї. Після концерту лідер гурту Святослав Вакарчук відвідав Expo 2020 і провів екскурсію для своїх шанувальників.
На виставці в Дубаї Святослава Вакарчука вразив павільйон Японії, представники якого тепло прийняли музиканта.
"І окремо хочу розповісти про Японський павільйон на @expo2020dubai Перш за все, вдячні за теплу і щиру зустріч з представниками Японії. Аригато! Погляд японців на самих себе - це суміш абсолютного майбутнього і пам'ять про своє минуле. А найточніший образ на одному з фото: на комп'ютерній мікросхемі маленькі люди обробляють поля... рису", - написав Вакарчук у себе в Instagram.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Переможниця "Мастер Шеф" Глинська здивувала змінами в зовнішності за сім років: "Погляд став..."
Морозний холод мчить в Україну, синоптики назвали дату похолодання: коли нагряне до -10 градусів
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська зробила особисте зізнання: "Сталося те, чого боїться кожна мама"
Вакарчук з "Океан Ельзи" після від'їзду з України показав, кого раптово зустрів: "Дві легенди"
На завершення він розповів, що після концерту в Дубаї вони з групою вилітають до Стокгольма.
Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" покинув Україну, написавши звернення:"я просто в захваті".
Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океану Ельзи" після "Танців з зірками" отримав несподівану пропозицію
Також Politeka писала, що Вакарчук з " Океан Ельзи "видав правду про розлучення з дружиною, з якою прожив 20 років:" я закохуюся...".