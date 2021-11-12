Відомий музикант Святослав Вакарчук показав в мережі, кого зустрів на прогулянці в Дубаї, де з групою "Океан Ельзи" давав концерт.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Святослав Вакарчук часто ділиться з фанатами яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у Мережу кумедний кадр, на якому показав, що, будучи в Дубаї, зустрів відомого українського футболіста Сергія Реброва.

Як видно, Святослав вирішив відобразити цю зустріч, зробивши знімок і виклавши її в мережу. На фотографії Вакарчук з Ребровим позують в красивій дубайській локації і мило посміхаються в камеру.

У підписі до публікації музикант написав: "Наші люди – всюди. Велика радість зустріти старого друга". Користувачі тут же почали коментувати нове фото артиста: "Справжні легенди", "Дві легенди", "Круто", "Велика радість зустріти і вас тут", "Гарного сонячного дня!", "Дуже рада за вас", "Круте фото. Гордість України".

Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" покинув Україну, написавши звернення: "Я просто в захваті".

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