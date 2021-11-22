Фронтмен группы"Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, вернувшийся в Украину после поездки в Стокгольм, рассказал о своих музыкальных вкусах.

Как сообщает Politeka.net, в Instagram у Вакарчука появился новый пост о музыке.

"Последнее, что добавил к своему плейлисту, были Black Pumas. Если по одной координате поставить Michael Kiwanuka, а по другой Alabama Shakes, то они будут где-то в верхнем квадрате», - написал артист.

Также Святослав Вакарчук поделился фотографией, на которой позирует на фоне городского пейзажа.

Пользователи сети засыпали певца комплиментами.

"Какой мужчина горячий», «о, прекрасное фото», "блин, крутая кепка, хочу и себе такую", - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Святослав Вакарчук отмечал, что по его мнению, британская рок-группа Led Zep наряду с Beatles - это лучшее, что было в рок музыке до сих пор. "А “Led Zep” сами по себе, возможно, лучший live-группа в истории", - убежден фронтмен группы "Океан Эльзы"

Напомним, что Вакарчук после отъезда из Украины показал, кого неожиданно встретил: "две легенды".

А еще Politeka писала, что Вакарчук из " Океан Эльзы "после возвращения в Украину внезапно обратился к поклонникам:" советую..."

Также Politeka сообщала, что Вакарчук признался, что его поразило за границей: "это смесь...".