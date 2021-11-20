Артист заговорив про важливе для себе

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повернувся в Україну після поїздки в Стокгольм і несподівано дав українцям пораду з приводу музики.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Вакарчука з'явився пост про музику.

"Коли летів з Стокгольму купив собі книжку-альбом "Led Zeppelin" автора Боба Шпіца і це справжній шедевр. 700 сторінок задоволення! На мою думку, Led Zep поряд з Beatles - це найкраще, що було в рок музиці до сьогодні. А “Led Zep” самі по собі, можливо, найкращий live-гурт в історії. Раджу почитати всім, хто не тільки цікавиться музикою 60-х і 70-х років, а й тим, кому цікаво дізнатися про становлення рок-н-ролу, і на чому зростали музиканти гурту «Океан Ельзи», - зазначив Вакарчук.

У коментарях шанувальники залишили йому масу відгуків.

"Обожнюю цю групу. Кожна пісня це шедевр", "Мені більше Queen подобається, з музики 70-80-х років", "Спасибі за рекомендацію", "Пішла включати їхні пісні, надихнули!", "Так, Led Zeppelin крута музика, ну Океан Ельзи не гірше, це я чув багато різних рок груп", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Вакарчук після від'їзду з України показав, кого несподівано зустрів: "дві легенди".

А ще Politeka писала, що Вакарчук вразив кадрами з осіннього Стокгольма:"який ти гарний".

Також Politeka повідомляла, що Вакарчук зізнався, що його вразило за кордоном: "це суміш...".