Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, не стал держать в себе болезненные воспоминания и раскрыл страшную семейную тайну.

Как пишет Politeka.net, в субботу, 27 ноября, когда вся Украина чтит День памяти жертв голодомора, музыкант решил признаться, что его семью также коснулось это горе.

У себя в Instagram Святослав Вакарчук рассказал, что его бабушка застала те страшные дни, когда уничтожали украинцев и потом до конца жизни не могла есть черный хлеб.

«Моя бабушка не хотела есть черного хлеба... Малым я не понимал почему. А потом, когда стал старше, осознал: он напоминал «хлеб» тех страшных времен Голодомора, слепленный из чего-нибудь... Уже позже она рассказывала о голодовке и о том, как пережила те страшные времена», - делится воспоминаниям лидер группы «Океан Эльзы».

Вакарчук выражает сожаление, что миллионы украинцев, не переживших Голодомор 1932-1933 годов, ,в так и не смогли рассказать правду об уничтожении нашего народа сталинским режимом.

«Сегодня в 16.00 зажжем свечу памяти, чтобы вспомнить обо всех жертвах Голодомора. Нам очень важна эта коллективная память, особенно сегодня. Коллективная память объединяет. А единство – самое мощное оружие нации», - призвал Святослав.

Напомним, что Вакарчук после отъезда из Украины показал, кого неожиданно встретил: "две легенды".

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