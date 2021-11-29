Украинская хореограф Илона Гвоздева в своем Instagram рассказала, что думает о победе актера Артура Логая и Анны Карелиной в шоу "Танці з зірками".

Как пишет Politeka.net, известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая сама завоевала кубок одного из сезонов "Танців з зірками" в паре с Игорем Ласточкиным, в своем Insragram рассказала поклонникам, что думает о победе Артура Логая и Анны Карелиной.

По словам Гвоздевой, с одной стороны она рада за победителей, а с другой, ей немного жаль пару Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, которые заняли второе место.

"Эфир не смотрела, только увидела победителей. С одной стороны и рада за них, но и немного расстроена за Олю и Диму, второе место такое обидное. Завтра попробую на свежую голову посмотреть эфир и поделиться впечатлениями за этот новый сезон "Танців з зірками", - сказала Илона.

Заметим, что на протяжении всего сезона Илона Гвоздева прямолинейно высказывала, что думает за выступления пар на проекте. Из-за этого у нее даже был конфликт с певцом Melovin'ом и его партнершей Лизой Русин.

Ранее Politeka писала, что Артур Логай не смог сдержать эмоций после победы в "Танцях з зірками": "Все, что вы сделали...".

Напомним, что "Харлан лучше": судей "Танців з зірками" обвинили в предвзятости и договорняках, кто победил в пятом сезоне.

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