Украинская хореограф Илона Гвоздева в своем Instagram рассказала, что думает о победе актера Артура Логая и Анны Карелиной в шоу "Танці з зірками".
Как пишет Politeka.net, известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая сама завоевала кубок одного из сезонов "Танців з зірками" в паре с Игорем Ласточкиным, в своем Insragram рассказала поклонникам, что думает о победе Артура Логая и Анны Карелиной.
По словам Гвоздевой, с одной стороны она рада за победителей, а с другой, ей немного жаль пару Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, которые заняли второе место.
"Эфир не смотрела, только увидела победителей. С одной стороны и рада за них, но и немного расстроена за Олю и Диму, второе место такое обидное. Завтра попробую на свежую голову посмотреть эфир и поделиться впечатлениями за этот новый сезон "Танців з зірками", - сказала Илона.
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Заметим, что на протяжении всего сезона Илона Гвоздева прямолинейно высказывала, что думает за выступления пар на проекте. Из-за этого у нее даже был конфликт с певцом Melovin'ом и его партнершей Лизой Русин.
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