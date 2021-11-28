Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала запрошеним четвертим суддею "Танців з зірками", присоромила фіналіста проєкту Костянтина Войтенка.

Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка у фіналі проєкту "Танці з зірками" приєднається до суддів Влада Ями, Катерини Кухар та Максима Чмерковського і займе крісло запрошеного судді, у своєму Instagram показала підготовку до останнього ефіру цього сезону.

Так, Нікітюк звернулася до одного з фіналістів шоу Костянтина Войтенка, який вже був в образі на фінал. Як бачимо, актор був одягнений у чорні штани та сорочку, яка відкрила груди Войтенка.

"Костя, Костя! Покажи, у тебе хрестом росте? Хрестом? Ти православний значить", - пожартувала Леся про волосся на грудях у фіналіста "Танців з зірками".

Нагадаємо, що 28 листопада у фіналі проєкту за перемогу будуть боротися три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

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