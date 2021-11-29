Популярная украинская группа «Бумбокс» поделилась интересными подробностями создания своего нового клипа, в котором снялась бывшая возлюбленная солиста коллектива Андрея Хлывнюка.

Как пишет Politeka.net, новый пост о съемках клипа «Імперії впадуть» появился на странице музыкантов в Инстаграм.

В нем артисты рассказали о том, что работа над созданием музыкального видео длилась ровно месяц – с 19 октября по 19 ноября. За этом время режиссер Стас Гуренко и его команда создали клип с драматическими, боевыми и любовными сценами.

«А еще 19 ноября день рождения Алексея Согомонова, продюсера группы и, как вы понимаете, ему не удалось избежать вопроса: "Ты намеренно так подстроил?"», - говорится в посте.

Кроме того, украинцам рассказали, что съемки проходили в Киевской областной школе высшего спортивного мастерства города Бровары. Каждый из музыкантов во время съемок находился в определенной локации,связанной со спортом.

В публикации также показали новые фото со съемочной площадки.

Отметим, что в клипе на песню «Імперії впадуть» снялась 37-летняя супермодель Наталья Гоций, у которой был роман с фронтменом группы Андреем Хлывнюком. Эта новость особенно заинтересовала поклонников артиста на фоне его развода с женой.

Напомним, в сети всплыло неожиданное фото Хлывнюка из "Бумбокс" и его команды.

Как сообщала Politeka, лидер «Бумбокс» Хлывнюк всколыхнул обращением после выхода клипа, в котором снялась его девушка.

Также Politeka писала, что лидер Бумбокс Хлывнюк показал стильное фото и обратился к поклонникам.