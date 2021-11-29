Популярная украинская певица и ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Мишель Андраде показала образ на холода с ярким акцентом в преддверии зимы.

Как пишет Politeka.net, исполнительница покрасовалась стильным нарядом на холодное время года в новом посте на своей странице в Инстаграм.

На новых снимках Андраде позировала на улице. И хотя пока в Украине сохраняется относительно теплая погода с дождями вместо снега, певица явно готовится к предстоящим холодам.

Так, на фото Мишель была одета в кожаные брюки, расклешенные книзу, а также короткую куртку-пуховик. Верхняя одежда ярко-желтого цвета сразу же сделала образ певицы более жизнерадостным и стильным.

«Теперь моя любовь на эту зиму!», - подписала кадры Андраде.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Красоточка та какая», «Крутой цвет», «Стильненькая Мишелька», «Супер», «Мишелька Вермишелька», «Очень стильно», - пишут люди в комментариях к снимкам.

Отметим, что не так давно Мишель призналась, что сейчас состоит в отношениях. Однако, своего бойфренда певица тщательно скрывает от любопытных глаз.

Напомним, звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде завлекла игривым образом в постели.

Как сообщала Politeka, Андраде, у которой новый роман после Ломакина, рассказала о будущей свадьбе.

Также Politeka писала, что Мишель Андраде проговорилась о своем романе после разрыва с Ломакиным.