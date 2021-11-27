Известная певица Мишель Андраде, которая ведет шоу про путешествия "Орел и Решка", рассказала, какую бы хотела свадьбу со своим избранником.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз певица пришла на интервью к Славе Демину на "Люкс ФМ". Там они обговорили многие факты из жизни артистки. Также Мишель Андраде поделилась, какой бы хотела видеть свою свадьбу в будущем.

"Мне бы хотелось, чтобы свадьбы была более камерной. Не то, чтобы не показывать... Я люблю, когда всё очень душевно и для вас. Это может быть шумная свадьба. Это может быть мы гуляем до утра три дня, я не знаю. Но это должно быть наше, без лишних глаз", — рассказала Мишель Андраде.

Напомним, что недавно Мишель Андраде раскрыла, что после её отношений с Никитой Ломакиным, у неё начался новый роман. Однако, артистка не любит говорить о личном, поэтому решила не показывать его.

Ранее сообщалось, звезда "Орел и Решка" Андраде призналась, какая болезнь ее настигла на съемках: "И на последний день..."

Также, ведущая "Орла и Решки" Андраде смутила смелым нарядом и позами в новой фотосессии: "Попа как у Ким"

Politeka рассказывала, Мишель Андраде раскрыла, на что потратит гонорар за съемки в "Орел и Решка": "Буду брать себе..."