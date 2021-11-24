Певица и новая ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде, которая недавно презентовала сингл "Без сна", рассказала о болезни, которую подхватила во время съемок

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде в этом году активно занята съемками. Звезда не только работает над песнями, но и снимается в шоу "Орел и Решка". Недавно во время съемок Мишель сломала руку, но продолжила работу над проектом. А теперь решила рассказать, что еще с ней произошло на "Орел и Решка", дав интервью Славе Демину на шоу "Слава+".

Мишель отметила, что заразилась на съемках китайским вирусом. Андраде рассказала, как организовывался процесс во время болезни:

"Это было сложно. У меня был тест позитивный, мы сразу прилетели в Киев. Не было никаких симптомов - ничего. Мы приехали в Киев, я отдохнула, и не было ничего. И на последний день (отдыха после съемок, - прим. ред) я чувствую себя так плохо. И я думаю, это оно. Я сдала тест и да, выяснила, что это китайская болезнь. И я думаю, блин, у меня же клип сейчас. Релиз мы переносим, клип мы переносим. Съемки "Орла и Решка" переносим. Короче, там вся команда заболела", - сказала Мишель.

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