Популярная певица и телеведущая Мишель Андраде поделилась результатами горячей фотосессии и заинтриговала премьерой.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая работает в продюсерском центре Потапа и которая недавно стала ведущей "Орла и Решки", поделилась в сети горячими кадрами из новой фотосессии.

На снимках Мишель запечатлена в интересной локации, которая напоминает ванную комнату. Перед камерой она появилась в весьма откровенном образе – на ней "дырявые" штаны, которые оголили упругий "орешек" в темном белье, и черный короткий топик, который подчеркнул декольте. волосы певицы собраны на макушке и заплетены в длинную косу, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "26 декабря смотрите "Без сна" на "Вечере премьер" с @kosadcha на @1plus1_ua. Я думаю не стоит говорить о том, что будет жарко, да?". Поклонники тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото: "Вы очень неотразимая, талантливая, красивая и трудолюбивая пчёлка", "Попа, как у Ким", "Красотка", "Вау", "Какая горячая", "Горячая штучка", "Очень красивая".

Напомним, Звезда "Орел и Решка" Андраде засветила плоский живот на камеру: кадры.

Как сообщала Politeka, Ведущая "Орла и Решки" Андраде с необычного ракурса показала фигуру в стильном наряде: "Как вам?".

Также Politeka писала, что Мишель Андраде честно ответила на вопрос о романах на "Орел и Решка": "Сначала ты присматриваешься...".