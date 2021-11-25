Известная певица Мишель Андраде поделилась, что состоит в отношениях, но в то же время тщательно скрывает бойфренда от посторонних глаз.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и ведущая "Орла и Решки" Мишель Андраде призналась, что у нее есть парень. О своем романе 24-летняя артистка рассказала в интервью Славе Демину в ютуб-программе "Слава+".

По словам Мишель, она не любит рассказывать о своей личной жизни, так что не показывает бойфренда никому. "Я не люблю о личной жизни рассказывать. Ну хорошо, я могу сказать, что у меня есть отношения, да. Потому сложно утаить, вот есть. Да, есть человечек, который со мной, и мы давно встречаемся. Вот я хочу это максимально для себя сохранить", - говорит Андраде.

Также певица призналась, что ее минусы в отношениях – это излишняя вспыльчивость. Однако, как она отмечает, если встретить своего человека, то все минусы можно превратить в плюсы.

Отметим, что Мишель Андраде с юности имела отношения с исполнителем Никитой Ломакиным. Пара познакомилась на одном из талант-шоу и после встречалась около пяти лет. Однако, как отмечают артисты, они выросли из этих отношений, поэтому разошлись.

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