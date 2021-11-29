Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась редкими снимками с отдыха на роскошном курорте со своим мужем, который обычно избегает камер.
Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новыми семейными фото на своей странице в Инстаграм.
Певица замужем за предпринимателем Вадимом Поляковым, который старше ее на 15 лет. Несмотря на то, что певица постоянно показывает свою жизнь в социальных сетях, ее супруг появляется в кадре крайне редко.
Однако, в этот раз Полякова решила сделать исключение. Она опубликовала серию фотографий с их семейного отдыха на Мальдивах. На одном из фото семейство запечатлено в полном составе: Вадим, Оля и их дочери Маша и Алиса сидят на фоне местных бунгало с довольными улыбками на лицах.
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Еще на одном снимке довольный отец обнимает своих дочек.
«Обожаю путешествовать!!! И какое счастье что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек!», - написал в подписи к снимкам Полякова.
Украинцы тут же отреагировали на ее публикацию.
«Младшая доця – красуня», «Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет», «Дальше дочку Машу фотошопит…Ольга!», «Оля, больше фоток с таким роскошным мужем! Вы красавы», «как выросла Алиса. А Маша уже впритык с мамой. Какие вы классные», «Ну наконец уже и муж на фото появился, а то думала дома на хозяйстве оставили», - пишут люди.
Напомним, Полякова разъяснила, почему должна сидеть в кресле тренера "Голосу країни".
Как сообщала Politeka, Полякова расстегнула верх платья и завлекла подтянутой фигурой на шоу "Маска".
Также Politeka писала, что Полякова на Мальдивах засветила свого мужа, которого предпочитает скрывать.