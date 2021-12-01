Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников признаниями о своих заработках и покупках, о которых жалеет.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк рассказала, что не всегда успевает тратить заработанные деньги, так что часто откладывает. Об этом пишет tv.ua.

По словам Леси, раньше она покупала много одежды, которую чаще всего надевала только один раз или не вообще не носила. Однако, теперь подходит к шоппингу более ответственно и часто советуется со стилистом перед тем, как купить новый наряд.

"Конечно, у меня были траты, о которых я жалела. В основном, на одежду, которую потом надела только раз либо не надела вообще", - говорит телеведущая.

Также Никитюк отметила, что сейчас более ответственно относится к своим кровно заработанным деньгам и старается откладывать. "Я очень много работаю и не всегда успеваю тратить деньги. Когда зарабатываю определенную сумму, делю ее на восемь кучек", - отметила Леся. И добавила, что часть денег всегда откладывает, еще часть тратит на жизнь, а также обязательно радует родных подарками.

Напомним, Леся Никитюк в роковом образе приковала к себе внимание Чмерковского и Ямы: "У Поляковой достойная конкурентка".

Как сообщала Politeka, Большая потеря потрясла Лесю Никитюк, звезда не сдержала эмоций: "Всегда буду любить…".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк после возвращения домой заскучала по Италии: "Надела новую кофточку и…".