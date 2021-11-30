Певец Владимир Дантес, муж артистки Нади Дорофеевой, показал, как готовится к первым сольным концертам, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным отечественным артистом. Звезда после "Фабрики" некоторое время пел в дуэте, после чего до 2019 года брал творческий перерыв. А теперь у Владимира записано несколько синглов, а также выпущен мини-альбом. Сейчас Дантес готовиться к первым сольным концертам, которые проведет 1 и 2 декабря. У себя в Инстаграм звезда рассказал, как идет подготовка.

"1 и 2 декабря

Вот уже мой первый сольник, а я пишу этот пост и не верю

Сколько сомнений, вопросов, «нет» и «не получится» мне пришлось переступить, чтоб это произошло!

Мы собрали уникальные световые решения (у меня будет стена света, которой ещё ни у кого не было), немного стендапа, немного новых песен (их три и еще 2 интересных трека), немного магии и много работы нескольких команд, чтоб это произошло!

Мы прошли больше 10 репетиций, пару встреч, достаточно маленьких факапов и чуть споров, чтоб это произошло!

Очень жду вас завтра и послезавтра. Будет круто!

ВАЖНО: если вам нужно сделать экспресс-тест, пожалуйста, приезжайте заранее, для вас будет работать специальная лаборатория", - написал Владимир.

На фото Владимир был с гитарой и у микрофона.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вова, ждем все. Легкого первого!", "Самое красивое начало зимы будет", "супер, все очень круто, удачи, успеха, шикарного настроя", "Спасибо за Ваш труд! Ох, сколько же интересного ждёт на концерте!!! Мыслями уже в дороге)))".

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