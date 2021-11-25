Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о релизе звездной супруги и рассказал, как подписал ее у себя в телефоне.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным отечественным артистом. Звезда выпустил новый альбом и готовит два больших концерта, которые пройдут уже совсем скоро. Надя Дорофеева тоже радует украинцев новыми песнями и недавно презентовала Mood-видео на новую работу "Я не твоя первая". Владимир решил помочь звездной супруге и опубликовал сторис в Инстаграм, рассказав о премьере.

"У моей Нааади (так она подписана в телефоне) вышла сегодня красивая и очень в душу работа. В следующем сторис прикрепляю ссылку. А я поехал готовиться к встрече с вами 1 и 2 декабря", - написал Владимир.

На фото, которое Дантес прикрепил к публикации, Владимир стоял перед зеркалом и сделал селфи.

На втором сторис Дантес показал кусочек видео с Надей и добавил ссылку на Ютуб. На видеохостинге видео собрало уже почти 50 тысяч просмотров.

"Меня мурашки пробивают до костей... И слезы поселились на ресницах", - написано было под кадрами.

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