Артист рассказал, что думает о ней

Украинский певец, бывший тренер шоу "Голос країни", Дима Монатик, обратился с теплыми словами к известной украинке в честь ее дня рождения.

Дима Монатик радует поклонников своим творчеством, и регулярно выпускает клипы, пишет Politeka.net. Видеоработы на хиты артиста получаются яркими и запоминающимися. В этом ему помогает украинский клипмейкер Таня Муиньо.

7 декабря девушка отпраздновала 32-летие, с чем ее и решил поздравить артист.

"Невероятная, неповторимая, до неба талантливая, гениальная!!! @tanumuino ! С твоим днем! Как хорошо, что ты появилась в этом мире и делаешь его красивее каждый день! Ты достойна всех наград мира, в моей голове они уже давно все твои🌍!!! Ты - рок-звезда клипмейкерства, но самое главное - прекрасный человек и настоящий, надежный друг!!! Всегда благодарен! Всегда рядом! Постоянно в тебя верю! С днём рождения, наша летучая мышка! ❤️❤️❤️ С огромной любовью и невообразимым ритмом 😘", - написал Дима Монатик.

Отметим, Таня Муиньо - клипмейкер с мировым именеем, она снимала клипы для таких звезд как: Lizzo, Cardi B, Lil Nas X, Yungblud и других.

Отец звезды - Роберт Муиньо, по национальности кубинец. В 1980-е годы он приехал в Одессу по обмену и остался в Украине. Мать — украинка.

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