Спортсменка Екатерина Никитина из "Женского квартала" показала, как тренируется в спортзале, записав несколько сторис.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является тренером по растяжке, а также танцовщицей у пилона и актрисой "Женского квартала. На новых сторис в Инстаграм Никитина решила показать, как покоряет стену для скалолазания.

Звезда была в штанах и топике. Екатерина забралась на стену, впечатляя своими умениями.

"Я это сделала. То любовь", - написала под первым сторис Екатерина.

"Ахаха, почему так смешно?", - написала под вторым сторис.

"Помахай! Иди в...", - добавила Никитина.

"Ой, обожаю борьбу с собой", - написала на последнем сторис Катя.

А перед этим звезда засветила Александра Педана.

"Вы только посмотрите, какого спортсмена встретила. Педан, любовь", - написала Катя, показывая Александра, который начал сразу приседать.

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