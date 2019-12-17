Промоутер Боб Арум продовжує активно піарити як свого суперважкоатлета Кубрата Пулєва, так і його потенційний бій проти чемпіона світу Ентоні Джошуа

За словами 88-річного функціонера, болгарин нібито нокаутує британця, коли ці двоє зійдуться у ринзі.

«Я вам відкрию один секрет, а ви вже погоджуйтеся чи ні. До кінця 2020 року ніякого топ-бійця Ентоні Джошуа не буде. Тому що у мене тут болгарин, який посадить його на дупу в наступному бою. Думаю, всі вже згодні з тим, що Пулєв — наступний суперник Джошуа», - заявив Арум Talk Sport.

Нещодавно ми писали, що чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа збирається провести захист титулів проти Кубрата Пулєва та Олександра Усика, а також зустрітися з переможцем реваншу Деонтей Вайлдер– Тайсон Ф'юрі.

«Це як у володарі кілець, залишилося останнє кільце. Давайте це зробимо, створимо історію. Ми в одній епосі, в одній вазі, ми повинні зустрітися до кінця 2020 року. Особливо питання до Вайлдеру, адже саме у нього останній титул.

Що стосується Усика та Пулєва, то не зустрівшись з одним з них я можу позбутися титулу. Краще я проведу ці бої і захищу пояси, ніж втрачу одного з них».

До речі, Деонтей Вайлдер прокоментував перемогу Ентоні Джошуа в бою проти американця Енді Руїса.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер зазначив, що особливу роль у тактичному плані для Джошуа зіграв українець Володимир Кличко.

«Джошуа зробив те, що було необхідно для перемоги. У тренувальному таборі у нього був Володимир Кличко і Джошуа працював за його схемою — удар, захоплення, утримання. Це все, що він робив під час бою», — цитує боксера Boxing Scene з посиланням на The Athletic.

«Джошуа був нерішучий. Він працював за методом Кличко — виживати в бою. У мене інший менталітет — звіра, воїна, імператора. Якщо він називає себе королем — без проблем, це тільки на краще. Бокс — жорстокий вид спорту і я підтримую загальну думку, не шкодуючи нікого на рингу»

Нагадаємо, раніше ми писали про бій Джошуа - Руїс: з'явилося яскраве відео історичного поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Уайлдер жорстко розкритикував Джошуа в реванші з Руїсом: "Це метод Кличка".

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