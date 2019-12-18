Професійний бокс дуже високооплачуваний вид спорту

Топ-боксери давно закріпилися в рейтингах Forbes. Для того, щоб зрозуміти, наскільки великі гроші крутяться в боксі, ми склали топ найбільших чеків за бій, які коли-небудь отримували боксери.



1. Флойд Мейвезер (vs Конор МакГрегор) – $275 млн

2. Флойд Мейвезер (vs Менні Пак'яо) – $250 млн

3. Менні Пакьяо (vs Флойд Мейвезер) – $150 млн

4. Конор МакГрегор (vs Флойд Мейвезер) – $100 млн

5. Флойд Мейвезер (vs Сауль Альварес) – $80 млн

6. Ентоні Джошуа (vs Енді Руїс-молодший 2) – $60 млн

7. Оскар Де Ла Хойя (vs Флойд Мейвезер) – $52 млн

8. Сауль Альварес (vs Сергій Ковальов) – $35 млн

9. Евандер Холіфілд (vs Майк Тайсон 2) – $33 млн

10. Майк Тайсон (vs Евандер Холіфілд 2) – $30 млн

Нещодавно ми писали, що мільйонні гонорари в боксі отримують одиниці, але популярні боксери Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко та Олександр Усик можуть розраховувати на кругленьку суму.

Боксери змагаються не тільки за своє ім'я, статус або ж, щоб показати яскраве шоу, але і заради певних виплат. Бійцям добре платять тільки в професійному середовищі.

Імениті спортсмени можуть за один бій заробити собі, як мінімум, на гарну квартиру або машину. Ми вирішили дізнатися рекордні гонорари найвідоміших українських боксерів: Олександра Гвоздика, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Олександр Гвоздик

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), який поступився своїм титулом у бою проти чемпіона IBF Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), отримав рекордний гонорар за поєдинок проти росіянина.

Боксери отримали по 1,5 мільйона доларів за свій об'єднавчий бій. Попереднім найбільшим гонораром для Гвоздика стала сума в мільйон доларів, яку він отримав за бій проти Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Василь Ломаченко

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) отримає рекордний гонорар в кар'єрі за бій проти обов'язкового претендента на пояс WBC у легкій вазі Девіна Хейни (23-0, 15 КО).

Команда українця за поєдинок в Лондоні отримає рекордну суму – 4 мільйона доларів. Сторона британця довго не погоджувалася на такі умови, але все ж поступилася.

Олександр Усик

Стало відомо, скільки заробив колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик за свій поєдинок проти британця Тоні Белл.

У контракті українця були прописані конкретна сума призових, а також відсоток від продажу платних трансляцій бою на території Великобританії, де глядачі платили за доступ до перегляду 24,95 фунтів. Підсумковий гонорар Усика склав 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що вражаючий гонорар Гвоздика за поразку розсекречено: рекордний в кар'єрі.

Як повідомляла Politeka, Усик отримав рекордний гонорар в своїй кар'єрі за бій: озвучена значна цифра.

Також Politeka писала, що Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.