Профессиональный бокс очень высокооплачиваемый вид спорта

Топ-боксеры давно укрепились в рейтингах Forbes. Для того, чтобы понять, насколько большие деньги крутятся в боксе, мы составили топ самых крупных чеков за бой, которые когда-либо получали боксёры.



1. Флойд Мейвезер (vs Конор МакГрегор) – $275 млн

2. Флойд Мейвезер (vs Мэнни Пакьяо) – $250 млн

3. Мэнни Пакьяо (vs Флойд Мейвезер) – $150 млн

4. Конор МакГрегор (vs Флойд Мейвезер) – $100 млн

5. Флойд Мейвезер (vs Сауль Альварес) – $80 млн

6. Энтони Джошуа (vs Энди Руис-младший 2) – $60 млн

7. Оскар Де Ла Хойя (vs Флойд Мейвезер) – $52 млн

8. Сауль Альварес (vs Сергей Ковалёв) – $35 млн

9. Эвандер Холифилд (vs Майк Тайсон 2) – $33 млн

10. Майк Тайсон (vs Эвандер Холифилд 2) – $30 млн

Недавно мы писали, что миллионные гонорары в боксе получают единицы, но популярные боксеры Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик могут рассчитывать на кругленькую сумму.

Боксеры сражаются не только за свое имя, статус или же, чтобы показать яркое шоу, но и ради определенных выплат. Бойцам хорошо платят только в профессиональной среде.

Именитые спортсмены могут за один бой заработать себе, как минимум, на хорошую квартиру или машину. Мы решили узнать рекордные гонорары самых известных украинских боксеров: Александра Гвоздика, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), уступивший свой титул в бою против чемпиона IBF Артура Бетербиева (15-0, 15 КО), получил рекордный гонорар за поединок против россиянина.

Боксеры получили по 1,5 миллиона долларов за свой объединительный бой. Предыдущим крупнейшим гонораром для Гвоздика стала сумма в миллион долларов, которую он получил за бой против Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Василий Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) получит рекордный гонорар в карьере за бой против обязательного претендента на пояс WBC в легком весе Девина Хейни (23-0, 15 КО).

Команда украинца за поединок в Лондоне получит рекордную сумму – 4 миллиона долларов. Сторона британца долго не соглашалась на подобные условия, но все же уступила.

Александр Усик

Стало известно, сколько заработал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик за свой поединок против британца Тони Беллью.

В контракте украинца были прописаны конкретная сумма призовых, а также процент от продаж платных трансляций боя на территории Великобритании, где зрители платили за доступ к просмотру 24,95 фунта. Итоговый гонорар Усика составил 2,5 миллиона евро.

Напомним, что впечатляющий гонорар Гвоздика за поражение рассекречен: рекордный в карьере.

Как сообщала Politeka, Усик получил рекордный гонорар в своей карьере за бой: озвучена внушительная цифра.

Также Politeka писала, что Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.