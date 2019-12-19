18 грудня в конференц-залі Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих і чоловічих команд, в якій взяла участь переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018" Леоніла Гузь.

Красуня «тягнула» пари команд в компанії з відомим телеведучим Ігорем Цигаником.

Леонілі 19 років і вона родом з Херсонської області. Заміжньою не була. Дітей немає. Цікаво, що в інтерв'ю Леоніла визнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.

Нагадаємо, що боротьбу в турнірі Кубка України продовжують п'ять представників елітного дивізіону, дві команди з першої ліги і один клуб з другої. За підсумками жеребкування сформовані такі пари:



Динамо (Київ) - Олександрія

Десна (Чернігів) - Ворскла (Полтава)

Альянс (Долина) - Маріуполь

Минай (Ужгород) - Інгулець (Петрово)



Базова дата проведення матчів ¼ фіналу - 4 березня.



Нагадаємо, що київське Динамо вибило з Кубку України саме Шахтар.

Лідери українського футболу зустрілися в національному кубку вже на стадії 1/8 фіналу турніру, визначивши в очному протистоянні головного претендента на трофей в поточному сезоні.



Переможцем драматичного поєдинку стала київська команда, яка змогла дотиснути свого принципового суперника в додатковий час, вигравши з рахунком 2: 1.



Динамо набагато активніше початок матч, змусивши Шахтар вже з перших хвилин діяти переважно від захисту. Кияни змогли створити кілька небезпечних моментів, але їх стартовий натиск втілився в гол досить несподівано. На 22-й хвилині капітан Біло-синіх Сидорчук, побачивши, що Пятов трохи вийшов з воріт, ударом з-за меж штрафного відправив м'яч по неймовірній траєкторії в дальній кут.



Втім, вже на початку першого екстра-тайму той же Степаненко нівелював чисельну перевагу своєї команди, отримавши другу жовту за фол на Вербич. У рівних складах Динамо змогло вирвати перемогу, не доводячи поєдинок до серії пенальті. На 109-й хвилині Попов ефектним ударом головою замкнув подачу з кутового, ніж приніс киянам путівку в чвертьфінал Кубка України.

Нагадаємо, що фінал Кубка України 13 травня 2020 вперше в історії візьме Тернопіль.

Як повідомляла Politeka, зарплата Коноплянки в Шахтері розсекречена.

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