Зовсім забула про пристойність!

Дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, вразила своїх фолловерів в Instagram несподіваним вчинком

30-річна красуня Ірина Морозюк , не соромлячись, роздяглася на одному з пляжів Дубая.

Нещодавно ми писали, що дружина колишнього капітана Динамо Миколи Морозюка Ірина не припиняє дивувати шанувальників незвичайними публікаціями в соціальній мережі

Як повідомляла Politeka.net, екс-гравець київської команди влітку перейшов на постійній основі в турецький Ризеспор, за який він до цього виступав на правах оренди, і вже встиг провести 11 матчів у новому сезоні.

Сама ж Ірина Морозюк нещодавно стала президентом аматорського футбольного клубу зі Львова, що не заважає їй залучати до себе увагу провокаційними постами в Instagram.

На цей раз ефектна блондинка взяла участь в незвичайному челленджі, продемонструвавши свої нестандартні здібності.

Нагадаємо, що дружина екс-гравця Динамо показала, що вміє витворяти мовою.

Як повідомляла Politeka, напівоголена дружина екс-динамівця похвалилася розтяжкою, звівши з розуму прихильників.

Також Politeka писала про те, що дружина екс-гравця "Динамо" без сорому показала соковитий «персик».