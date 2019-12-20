Жіноча хокейна ліга Росії знялася оголеною для новорічного календаря, викликавши глузування в інтернеті

У фотосесії взяли участь 12 російських хокеїсток з семи клубів ЖХЛ.

Представники ліги заявили, що метою проекту було продемонструвати ніжність, чистоту, щирість і вишуканість спортсменок.

Користувачі мережі не оцінили новаторський підхід авторів, розкритикувавши фото дівчат.

"Якщо замість одягу прикритися гілками і якимось сміттям , то хіба це можна назвати оголенням?", "Обличчя, якісь, напружені у дівок... А так нічого, потягне"- обурюються незадоволені росіяни.

До речі, нещодавно ми писали, що 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд, в якому взяла участь переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018” Леоніла Гузь.

Красуня «жеребила» пари команд в компанії з відомим телеведучим Ігорем Цигаником.

Леонілі 19 років і вона родом із Херсонської області. Замужем не була. Дітей немає. Цікаво, що в інтерв'ю Леоніла зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.

Леоніла отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчила технікум у Києві.

Її зріст - 173 см, параметри - 83-59-83.

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