Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев висловився за реванш між російським боксером Муратом Гассієвим і українцем Олександром Усиком.

У липні 2018 року в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії український боксер Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став володарем усіх чотирьох поясів чемпіона світу в першій важкій вазі, а також отримав кубок Мохаммеда Алі. Однак в Росії вважають, що тепер можна організувати бій-реванш між цими боксерами і Гассієв у ньому неодмінно переможе, заявив Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев.

«Гассієв був травмований, тому бої зривалися. Але в січні у нього планується бій, а потім ми будемо вести переговори по його поєдинку в Росії. Чим більше таких боїв буде у нас, тим популярнішими стане бокс. У нас багато регіонів, здатних приймати такі заходи, не тільки Москва і Пітер.

Знаєте, зараз Мурату потрібно якомога швидше відновитися і повернутися на ринг, ми його підтримаємо. Реваншу з Усиком хочемо не тільки ми, його весь світ хоче. І я впевнений, що Мурат в ньому переможе. У першому бою у нього були проблеми то з рукою, то з плечем, але це не виправдання. Просто потрібен реванш, де переможе найсильніший. Упевнений, що їм стане Мурат» - наводить слова функціонера Спорт-Експрес в Росії.

Після цього бою Усик став володарем усіх чотирьох поясів чемпіона світу в першій важкій вазі - WBO, WBC, WBA, IBF - і поясу журналу The Ring, а також отримав кубок Мохаммеда Алі. Його українцеві вручила дружина легендарного боксера.

Усик провів свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Чазз Уїзерспуна, здобувши перемогу нокаутом у восьмому раунді. Чісора ж двома тижнями пізніше в третьому раунді відправив у нокаут Девіда Прайса.

Відзначимо, що за підсумками 2018 го ESPN визнав найкращим боксером року в світі Олександра Усика - на той момент, короля крузервейт, який в 2019-му дебютував в суперважкій вазі перемогою над американцем Чазз Уізерспун.

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