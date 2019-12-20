Кріштіану Роналду вразив фантастичним ударом в 17-му турі чемпіонату Італії з футболу в Серії А
На 45-й хвилині виїзного матчу проти "Сампдорії" (2:1) капітан збірної Португалії зміг вистрибнути на 71 см, і на висоті 2 метри 56 сантиметрів нанести прицільний постріл по воротах Аудеро.
Раніше ми писали, що нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів історію про своє складне дитинство
Каменських і Могилевська похвалилися розкішними тілами на публіці: "Які смачні!"
Олена Зеленська потрапила в лікарню, кадри з палати облетіли мережу
Чехова з подружкою показали, як виглядає справжній рай: найгарячіші кадри
Пишногруда екс-солістка «Серебро» ледве втримала своє «добро» в купальнику: кадри зводять з розуму
Зірковий футболіст зізнався, що під час навчання в академії лісабонського Спортинга, йому і його одноліткам іноді доводилося випрошувати їжу.
За словами португальця, вони ходили в ресторан швидкого харчування і просили дати їм безкоштовні бургери.
Тепер же Кріштіану Роналду шукає тих людей, які допомагали йому у важкі часи, щоб віддячити.
Нещодавно ми писали, що нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями від завоювання свого шостого Золотого м'яча
32-річний форвард заявив, що все життя отримував задоволення від футболу, але розуміє, що його кар'єра підходить до кінця.
Як зізнався аргентинський гравець, вже через кілька років він може піти з футболу.
«Всю свою кар'єру я не переставав мріяти, рости і вдосконалюватися з дня у день, отримуючи задоволення від футболу. Я мав можливість з року чи двох робити те, що я так люблю.
На сьогоднішній день я розумію, скільки мені років. Бог хоче, щоб я міг ще кілька років насолоджуватися грою.
Такі моменти, як цей - дуже особливі. Чому? Наближається мій відхід з футболу. Мені залишилося ще кілька років у великому футболі. Хочу насолоджуватися своєю грою, футболом і сім'єю», - наводить слова Мессі Marca.
Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.
Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство.
Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають.