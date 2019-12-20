Кріштіану Роналду вразив фантастичним ударом в 17-му турі чемпіонату Італії з футболу в Серії А

На 45-й хвилині виїзного матчу проти "Сампдорії" (2:1) капітан збірної Португалії зміг вистрибнути на 71 см, і на висоті 2 метри 56 сантиметрів нанести прицільний постріл по воротах Аудеро.

🤯🛩 Cristiano Ronaldo jumped 71 cm from the ground, and when he connected with the ball, had reached 2.56 m, according to Sky. pic.twitter.com/yEPIFPTTae — DAZN Canada (@DAZN_CA) December 18, 2019

Раніше ми писали, що нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів історію про своє складне дитинство

Зірковий футболіст зізнався, що під час навчання в академії лісабонського Спортинга, йому і його одноліткам іноді доводилося випрошувати їжу.

За словами португальця, вони ходили в ресторан швидкого харчування і просили дати їм безкоштовні бургери.

Тепер же Кріштіану Роналду шукає тих людей, які допомагали йому у важкі часи, щоб віддячити.

Нещодавно ми писали, що нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями від завоювання свого шостого Золотого м'яча

32-річний форвард заявив, що все життя отримував задоволення від футболу, але розуміє, що його кар'єра підходить до кінця.

Як зізнався аргентинський гравець, вже через кілька років він може піти з футболу.

«Всю свою кар'єру я не переставав мріяти, рости і вдосконалюватися з дня у день, отримуючи задоволення від футболу. Я мав можливість з року чи двох робити те, що я так люблю.

На сьогоднішній день я розумію, скільки мені років. Бог хоче, щоб я міг ще кілька років насолоджуватися грою.

Такі моменти, як цей - дуже особливі. Чому? Наближається мій відхід з футболу. Мені залишилося ще кілька років у великому футболі. Хочу насолоджуватися своєю грою, футболом і сім'єю», - наводить слова Мессі Marca.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство.

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають.