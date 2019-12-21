Американський боксер Шеннон Бріггс продовжує хейтити прославленого українського боксера Володимира Кличка, опублікувавши в соцмережі Instagram провокаційний пост

На цей раз боксер поділився незвичайним бажанням на Різдвяні свята. Як передає Politeka , він опублікував різдвяну картинку в Instagram, підписавши її фразою:

«Все, що я хочу на Різдво - два передні зуби Кличко».

Відзначимо, що раніше 43-річний боксер підкинув дров у багаття чуток про можливе повернення в ринг.



Нагадаємо, що в жовтні 2010 року відбувся бій Бріггса з братом Володимира Віталієм. Тоді Кличко-старший переміг американця одноголосним рішенням суддів.



Відзначимо, що Володимир Кличко претендує на місце в Залі слави. Український боксер Володимир Кличко може потрапити до Міжнародної зали боксерської слави вже в 2020 році, оскільки змінилися правила відбору претендентів.





Також стали відомі імена боксерів, які будуть внесені до Міжнародної зали боксерської слави в 2020 році в категорії "сучасні б0оксери". Цього разу увічнять таких боксерів як Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес і Шейн Мослі. Церемонія інтродукції відбудеться 11-14 червня в містечку Канастота в штаті Нью-Йорк, США.

Також вперше з дня заснування Залу слави боксу в 1990 році з'явилася окрема категорія для дівчат боксерів. Першими членами Залу слави боксу серед дівчат стануть Крісті Мартін і Люсія Рійкер.



Міжнародний зал боксерської слави - це зал слави і музей боксу, створений в 1990 році для того, щоб вшанувати і зберегти багату спадщину боксу, розповідати про досягнення тих, хто досяг успіху в цьому виді спорту, надати освітній досвід для численних відвідувачів музею.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.