Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала шанувальниками, як відпочиває

Так на новому опублікованому кадрі модель прощається з курортним і спекотним Дубаї і обіцяє повернутися. Ефектна блондинка позує в топі, який злегка просвічує, червоній кепці і стильному костюмі вільного крою.

Вбрання вигідно підкреслив основні «принади» зірки соцмереж – пишні груди, підтягнутий живіт. Крім того, підписники звернули увагу, що дружина футболіста зловживає, на їхню думку, уколами краси і тому подібними процедурами.

Дехто у своїх коментарях відверто сміється з «перекроєної» жінки, на їх думку сама по собі зовнішність Ірини Морозюк вельми посередня і їй «не залишалося нічого іншого», окрім як себе апгрейдити.

Зірка мережі з завидною регулярністю публікує відверті кадри у своєму мікроблозі - тут тобі фотокартки на будь-який смак - і "гарячі" пози в крихітному купальнику, і млосні фото з вечірнього походу в ресторан, і демострация струнких ніжок в екстра-міні і багато чого іншого.

Як раніше ми писали, колишній капітан київської команди Морозюк влітку перейшов на постійній основі в турецький Ризеспор, за який він до цього виступав на правах оренди, і вже встиг провести більше 11 матчів у новому сезоні.

У свою чергу дружина українського гравця нещодавно знайшла собі нове захоплення, ставши президентом аматорського футбольного клубу зі Львова.

Нагадаємо також, український вінгер «Шахтаря» Олександр Зубков наважився на рішучий крок.



22-річний футболіст в Парижі зробив пропозицію своїй дівчині Анні, яка, звичайно ж, відповіла згодою.



Про Анну відомо небагато. Вона закінчила Національний фармацевтичний університет у Харкові. Працює лікарем в лабораторії і викладає в університеті. Дівчина часто публікує яскраві фото в соцмережах, на яких видно, що у неї шикарна фігура.

До речі, півзахисник української збірної Олександр Зінченко заявив, що одного разу може повернутися в донецький "Шахтар".



"Коли я був маленький і грав в академії, завжди мріяв зіграти на "Донбас Арені". Ти ніколи не знаєш, що може статися в твоєму житті. Я дуже поважаю і люблю "Шахтар". Він для мене рідний. "Шахтар" виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", - передає слова Зінченка " Трибуна ".

Нагадаємо, що Зінченко одним словом висловився про відхід Ракицького, приголомшивши українців.

Як повідомляла Politeka, конкурент Зінченко розкрив справжню причину переїзду Ракицького в РФ.

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