Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі ШугарХилл Стюард оцінив шанси повернення в бокс Володимира Кличка

"Це його справа. У Кличка була довга кар'єра, але як боксер він не отримав великої шкоди. Як на мене, останній бій Кличко (проти Ентоні Джошуа – Ред.) був найбільшим у його кар'єрі. Люди будуть пам'ятати про нього завдяки цьому поєдинку, адже Володимир показав серце. В цьому бою Кличко багато чого продемонстрував вперше. Можливо, він найбільше пишається поєдинком з Джошуа. Він не виглядав старим і втомленим, було видно, що у нього є резерви. Він ні на секунду не вимикався з боротьби аж до зупинки", – сказав Хілл в інтерв'ю World Boxing News.

Відповідаючи на запитання про ймовірне повернення українця на ринг, американський наставник заявив, що Володимир Кличко завжди буде залишатися впливовим гравцем серед великих боксерів.

"Це ж Кличко. Навряд чи ви можете сказати, що про Володимира можна забути, оскільки він досі здатний змагатися з великими хлопцями. Він і сам великий хлопець!" – додав тренер Тайсона Ф'юрі.

До речі, Володимир Кличко вирішив знову повернутися на ринг.

Він навіть запропонував своїм прихильникам вибрати для нього суперника.

Боксер у суперважкій вазі вирішив навіть до цього питання підключити своїх шанувальників і на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter розмістив пост з проханням допомогти йому вибрати для бою нового суперника.

У цілому, Володимир створив три опитування для всіх бажаючих, в яких фігурували такі імена: Ф'юрі, реванш з Джошуа або бій з Уайлдером.

Найбільше лайків від фолловерів зібрав пост, в якому фігурує ім'я британського боксера Тайсона Ф'юрі, який переміг українця в 2015 році.

Наскільки таке бажання повернутися на ринг Володимира Кличка є серйозним, поки невідомо. Ймовірно, що він хоче побити відомий у всьому світі рекорд боксера Джорджа Формана. Він відзначився тим, що став чемпіоном світу в надважкій вазі у віці 45 років.

"Чи можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд", – визнавався як Кличко.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

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