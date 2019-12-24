Промоутер Едді Хирн, який веде справи Ентоні Джошуа, зізнався, що питання з приводу наступного бою британця залишається відкритим

В інтерв'ю Express Хирн зазначив, що IBF і WBO не можуть визначити, хто з їхніх обов'язкових претендентів – Кубрат Пулєв або Олександр Усик – повинен першим вийти на ринг з Джошуа.

"Ми звернулися до WBO і IBF, а вони відповідають типу: "Ми перші. Ні, ми перші". Хлопці, хто, бл**ь, буде наступним? Ви хочете без вагомих підстав розділити пояси? Повинна бути певна система ротації, яка прояснить, хто буде наступним. Ви повинні заохочувати боксерів об'єднувати титули, ставати абсолютними чемпіонами. Мене це дійсно розчаровує. Це одна з багатьох проблем в боксі. Якщо вони скажуть, що два наступних бою Джошуа будуть проти обов'язкових претендентів, то окей. Але не кажіть: "Ось вам два поєдинки, і якщо вам це не подобається, то звільняйте пояс". Це розчаровує", – зазначив Хирн.

Промоутер заявив, що на даний момент "один з титулів, можливо, доведеться зробити вакантним".

"Ми поговоримо з Усиком та Пулєвим. Треба подивитися, про що ми можемо домовитися з цими хлопцями. Крім того, ми будемо тиснути на IBF і WBO, щоб вони знайшли рішення", – сказав Едді Хирн.

До речі, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями Ентоні Джошуа оцінив манеру ведення бою українця Олександра Усика.

«Усик – великий важкоатлет. Він був незаперечним чемпіоном у крузерах, і тому вирішив піднятися в суперважку вагу, щоб приїхати і битися з великими хлопцями. Він все ще вивчає дивізіон, але йому потрібен шматок великого пирога, який він з радістю спробує вирвати з моїх рук. Перемога над Усиком додасть більше значення моїм титулів, виграним у Руїса, який перебував не в ідеальній формі. Хочу, щоб суперники ніби Вусики були в моєму послужному списку. Тоді я зможу сказати, що перемагав таких хлопців.

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В кінці року вболівальників чекав реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса. Крім того, особливу увагу фанатів була прикута до україно-російського протистояння в напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим.

Також варто відзначити, що пройшов в Єкатеринбурзі чемпіонат світу з боксу серед любителів.

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