Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс не виходить на зв'язок після програного бою проти Ентоні Джошуа

Про це повідомив тренер боксера Менні Роблес.

Як повідомляє SportArena, Роблес розповів, що відправив повідомлення Руїсу, але не отримав відповіді. Наставник боксера сподівається, що він вийде на зв'язок і відновить тренування і зуміє знизити вагу до 113 кг

Роблес також додав, що на зборах, які передували поєдинку проти Джошуа, Руїс часто пропускав або скасовував тренування.

До речі, Деонтей Вайлдер прокоментував перемогу Ентоні Джошуа в бою проти американця Енді Руїса.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер зазначив, що особливу роль у тактичному плані для Джошуа відіграв українець Володимир Кличко.

«Джошуа зробив те, що було необхідно для перемоги. У тренувальному таборі у нього був Володимир Кличко і Джошуа працював за його схемою — удар, захоплення, утримання. Це все, що він робив під час бою», — цитує боксера Boxing Scene з посиланням на The Athletic.

«Джошуа був нерішучий. Він працював за методом Кличко — виживати в бою. У мене інший менталітет — звіра, воїна, імператора. Якщо він називає себе королем — без проблем, це тільки на краще. Бокс — жорстокий вид спорту і я підтримую загальну думку, не шкодуючи нікого на рингу»

Нагадаємо, 7 грудня в Саудівській Аравії відбувся поєдинок-реванш у суперважкій вазі між британським боксером Ентоні Джошуа та американцем Енді Руїсом

Битва по-справжньому була спекотною і зібрала біля екранів мільйони вболівальників. Ентоні Джошуа здобув перемогу і відновив чемпіонські титули IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі.

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