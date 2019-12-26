Відомий боксер Ентоні Джошуа готовий до того, що позбудеться чемпіонського пояса WBO через неможливость проведення бою з Олександром Усиком

Промоутер британця Едді Хирн намагається домовитися з WBO про відстрочку обов'язкового захисту, однак якщо цього не відбудеться, то Джошуа доведеться відмовитися від титулу.

"Я ненавиджу це, тому що дуже складно зібрати всі ці пояси. І було б дуже неприємно вимушено звільнити один з них через політику в боксі. Але якщо я втрачу його, знаю, що зможу повернути титул", – сказав Джошуа в інтерв'ю Sky Sports.

Відзначимо, що якщо пояс WBO виявиться вакантним, то Усик може побитися за нього з південноафриканцем Джозефом Паркером.

До речі, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс не виходить на зв'язок після програного бою проти Ентоні Джошуа.

Про це повідомив тренер боксера Менні Роблес.

Роблес розповів, що відправив повідомлення Руїсу, але не отримав відповіді. Наставник боксера сподівається, що він вийде на зв'язок і відновить тренування та зуміє знизити вагу до 113 кг

Роблес також додав, що на зборах, які передували поєдинку проти Джошуа, Руїс часто пропускав або скасовував тренування.

Також ми писали, що Деонтей Вайлдер прокоментував перемогу Ентоні Джошуа в бою проти американця Енді Руїса.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер зазначив, що особливу роль у тактичному плані для Джошуа відіграв українець Володимир Кличко.

«Джошуа був нерішучий. Він працював за методом Кличко — виживати в бою. У мене інший менталітет — звіра, воїна, імператора. Якщо він називає себе королем — без проблем, це тільки на краще. Бокс — жорстокий вид спорту і я підтримую загальну думку, не шкодуючи нікого на рингу»

Нагадаємо, 7 грудня в Саудівській Аравії відбувся поєдинок-реванш у суперважкій вазі між британським боксером Ентоні Джошуа та американцем Енді Руїсом

Битва по-справжньому була спекотною і зібрала біля екранів мільйони вболівальників. Ентоні Джошуа здобув перемогу і відновив чемпіонські титули IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі.

Рахунок суддівських записок: 118–110, 118–110, 119–109 на користь Ентоні Джошуа.

На останньому, 12 раунді, Руїс пропустив потужний удар справа, на його обличчі полилася кров з рани (він отримав розсічення біля ока під час першого раунду).

Джошуа продемонстрував акуратну тактику бою, яка явно принесла результат. Судячи з усього, Руїсу, другого в історії показаному вазі після Валуєва, все-таки не вистачало швидкості.

Чемпіонські пояси WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі, які до цього бою належали Енді Руїсу, переходять Ентоні Джошуа та повертаються в Британію

Нагадаємо, що від Усика до Джошуа: бої року, які заслуговують особливої уваги.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

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