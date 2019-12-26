Футболіст збірної України й італійської "Аталанти" Руслан Малиновський претендує на звання володаря найкрасивішого голу в грудні

Серія А представила список номінантів на кращий забитий м'яч у внутрішньому чемпіонаті. Серед претендентів був і наш співвітчизник. Повний список виглядає так:

Жеремі Бога (Сассуоло), Жоао Педро (Кальярі), Руслан Малиновський (Аталанта), Горан Пандєв (Дженоа), Філіппо Фалько (Лечче), Душан Влахович (Фіорентина), Сімоне Верді (Торіно),

Джованні Сімеоне (Кальярі), Александар Коларов (Рома), Ромелу Лукаку (Інтер),

Кріштіану Роналду (Ювентус).

Українець відзначився у п'ятнадцятому турі чемпіонату у матчі проти "Верони". Малиновський не потрапив у стартовий склад, але незважаючи на це, все одно вийшов на поле. Сталося це на 28-й хвилині з-за травми одноклубника.

В кінці першого тайму футболіст отримав довгу передачу від Ханса Хатебура, після чого змістився і пробив метрів з двадцяти. Удар прийшовся точно в "дев'ятку".

Цей м'яч став для Малиновського дебютним за "Аталанту" в рамках внутрішньої першості. Раніше Руслан вже забивав за свій клуб, але сталося це в рамках Ліги Чемпіонів у матчі з "Манчестер Сіті".

На даний момент, "Аталанта" готується до наступного матчу, що не заважає її футболістам перебувати у відмінному настрої. В мережу потрапило відео, як Руслан Малиновський разом з одноклубниками записали цікаве святкове відео, привітавши своїх шанувальників з Різдвом.

В Серії А команда українця продовжує боротися за зону Ліги Чемпіонів, а по забитим м'ячам і зовсім йде на першому місці.

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