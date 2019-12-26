Історія боксу налічує десятки відомих імен, але навіть серед кращих – є найкращі і непереможні чемпіони

Хто ж найвеличніший боксер за всю історію боксу? Про це пише Politeka.net з посиланням на YouTube-канал «Топер» (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Вашій увазі топ 5 найкращих боксерів світу у відео-анімації 13+:

«Найкращі боксери за всю історію боксу? Майк Тайсон або Роккі Марчіано? У нашому новому випуску ми виділили топ 5 найкращих боксерів світу».

На 5 місці Роккі Марчіано, він виступав з 1948 по 1955 рік. Провів 49 боїв – 43 з них виграв нокаутом, він так і залишився єдиним непереможним у важкій вазі боксером в історії, він прославився, як один з найбільш жорстких бійців на рингу за всю історію цього виду спорту. Саме він і є прототипом відомого персонажу фільму «Роккі».

4 місце за знаменитим Майком Тайсоном. Він став наймолодшим чемпіоном в історії серед важковаговиків. Провів 58 боїв і у 50 з них здобував перемоги. Характерною особливістю Майка стало вміння швидко нокаутувати суперника.

Умовна бронза рейтингу за Евандером Холіфілдом – його перш за все пам'ятають, як боксера, який переміг в очній сутичці вищезгаданого «Залізного Майка». За ним 44 перемоги, він був одним з найдорожчих боксерів в історії, так за час професійних виступів в рингу він заробив понад 230 млн доларів. Холіфілд відомий благодійник, чимало своїх зароблених в прямому сенсі слова «кров'ю і потом» грошей він пожертвував суспільству.

Срібло за легендою свого часу Джо Луїсом. Він виступав, коли і правила в боксі були трохи жорсткіше, ніж сучасні – з 1934 по 1951. В його активі 72 поєдинки, більшу частину з яких Джо виграв. Видатний спортсмен був дуже високим, але не непереможним: одного разу його в рингу перевершив Шмелінг, але удар не залишився без відповіді – в реванші Луїс здолав німця протягом одного раунду.

І найбільш, мабуть, і відомим, популярним і історичним ім'ям в боксі за правом своїм вважається Мохаммед Алі.

Спортсмен став для Штатів і всього світу не просто ім'ям в спорті, але й справив істотний вплив на суспільне життя своєї країни. Зокрема відмовився їхати у В'єтнам, де США в той час воювала. Він відрізнявся не тільки вражаючою швидкістю і нищівними ударами в рингу, але і самовпевненістю або, швидше, упевненістю в своїх силах. Він був кілька разів одружений, у нього 9 дітей, зокрема донька Лейла успішно продовжила справу, якою займався її батько і також стала боксером.

Виступав з 29 жовтня 1960 по 1981 рік. Такі талановиті спортсмени-важкоатлети, як Фрейзер, Форман і Нортон не змогли здолати Алі і прославилися тільки через вихід з зіркою боксу в ринг.

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