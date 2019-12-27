Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, який неодноразово визнавався кращим гравцем світу, розповів про своє найголовніше досягнення

Як зізнався сам гравець, найціннішим успіхом він не вважає перемогу в Лізі Чемпіонів, а титул чемпіона Європи. У 2016-му році Португалія ні в яких прогнозах не входила в число претендентів титулу. Тим не менш, Роналду і компанія зуміли не тільки дістатися до фіналу всупереч всім прогнозам, але і сенсаційно здолати Францію 1:0.

"Титул чемпіона Європи – найважливіший для мене. В той незабутній вечір я плакав, сміявся, кричав і... напився. Я не жартую! Під час фіналу у мене виникло сильне зневоднення, так як я сильно кричав. Після матчу я трохи випив – і відразу ж сп'янів", – поділився футболіст.

Справді, той фінал Роналду навряд чи коли забуде. Його мрія зіграти в головному матчі сезону обірвалася вже на 25-й хвилині. Жорсткий фол гравця Франції залишив португальців без лідера. Незважаючи на такий моторошний збіг обставин, Роналду не склав руки і продовжував керувати своїми партнерами з-за бокової. Така поведінка легенди сподобалося багатьом уболівальникам усього світу, так як неозброєним оком було видно, як сильно Кріштіану переживає за свою команду.

Тим неочікуванішим виявилося недавнє зізнання гравця. Роналду виграв цілу колекцію престижних нагород – починаючи Золотими м'ячами і закінчуючи кількома титулами Ліги Чемпіонів, але щиро вважає, що та перемога зі своєю збірною найцінніша.

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Нагадаємо, український клуб виявився одним з кращих в історії найпрестижнішого турніру – Ліги Чемпіонів.

https://www.youtube.com/watch?v=XOT9IG_3P0E