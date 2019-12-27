Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, який неодноразово визнавався кращим гравцем світу, розповів про своє найголовніше досягнення
Як зізнався сам гравець, найціннішим успіхом він не вважає перемогу в Лізі Чемпіонів, а титул чемпіона Європи. У 2016-му році Португалія ні в яких прогнозах не входила в число претендентів титулу. Тим не менш, Роналду і компанія зуміли не тільки дістатися до фіналу всупереч всім прогнозам, але і сенсаційно здолати Францію 1:0.
"Титул чемпіона Європи – найважливіший для мене. В той незабутній вечір я плакав, сміявся, кричав і... напився. Я не жартую! Під час фіналу у мене виникло сильне зневоднення, так як я сильно кричав. Після матчу я трохи випив – і відразу ж сп'янів", – поділився футболіст.
Справді, той фінал Роналду навряд чи коли забуде. Його мрія зіграти в головному матчі сезону обірвалася вже на 25-й хвилині. Жорсткий фол гравця Франції залишив португальців без лідера. Незважаючи на такий моторошний збіг обставин, Роналду не склав руки і продовжував керувати своїми партнерами з-за бокової. Така поведінка легенди сподобалося багатьом уболівальникам усього світу, так як неозброєним оком було видно, як сильно Кріштіану переживає за свою команду.
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Тим неочікуванішим виявилося недавнє зізнання гравця. Роналду виграв цілу колекцію престижних нагород – починаючи Золотими м'ячами і закінчуючи кількома титулами Ліги Чемпіонів, але щиро вважає, що та перемога зі своєю збірною найцінніша.
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