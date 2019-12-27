Український боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною Хмелівської взяв участь у невеликої фотосесії

Кримчанин попозував для київського фотографа Олени Сергєєвої і викликав справжній фурор в Instagram. Фанати не змогли пройти повз відвертого вбрання Катерини, відзначивши її розкішне декольте.

Користувачі мережі захопилися красою пари. Але деякі відзначили, що у дружини Усика надто відкрита сукня.

"Прекрасна пара! З наступаючим і нових перемог", "Як на мене занадто відкрита сукня .... з повагою до Саші".

До речі, відомий боксер Ентоні Джошуа готовий до того, що позбудеться чемпіонського поясу WBO через неможливість проведення бою з Олександром Усиком.

Промоутер британця Едді Хирн намагається домовитися з WBO про відстрочку обов'язкового захисту, однак якщо цього не відбудеться, то Джошуа доведеться відмовитися від титулу.

"Я ненавиджу це, тому що дуже складно зібрати всі ці пояси. І було б дуже неприємно вимушено звільнити один з них через політику в боксі. Але якщо я втрачу його, знаю, що зможу повернути титул", – сказав Джошуа.

Відзначимо, що якщо пояс WBO виявиться вакантною, то Усик може побитися за нього з південноафриканцем Джозефом Паркером.

Крім того, генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов висловився за реванш між російським боксером Муратом Гассиевым і українцем Олександром Усіком.

У липні 2018 року в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії український боксер Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став володарем всіх чотирьох поясів чемпіона світу в першій важкій вазі, а також отримав кубок Мохаммеда Алі. Однак у Росії вважають, що тепер можна організувати бій-реванш між цими боксерами і Гассієв в ньому неодмінно переможе, заявив Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

«Гассієв був травмований, тому бої зривалися. Але в січні у нього заплановано бій, а потім ми будемо вести переговори по його поєдинку в Росії. Чим більше таких боїв буде у нас, тим популярнішим стане бокс. У нас багато регіонів, здатних приймати такі заходи, не тільки Москва і Пітер. Знаєте, зараз Мурату потрібно як можна швидше відновитися і повернутися на ринг, ми його підтримаємо. Реваншу з Усиком хочемо не тільки ми, його весь світ хоче. І я впевнений, що Мурат в ньому переможе. У першому бою у нього були проблеми з рукою, то з плечем, але це не виправдання. Просто потрібен реванш, де переможе найсильніший. Впевнений, що їм стане Мурат».

Нагадаємо, про кращі бої року, які заслуговують особливої уваги.

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